Синоптики рассказали о погоде в Москве в день проведения Парада Победы

В середине следующей недели в Москве будет тепло. В день проведения Парада Победы температура воздуха прогреется до 23-25 градусов. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Хорошая, летняя температура будет», - сказал он РИА Новости.

По прогнозам главы ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, максимальные температуры вряд ли будут выше 28 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что к концу недели в европейской части России дневная температура снизится на десять градусов, а регионы Урала и Сибири ждут холодные аномалии.