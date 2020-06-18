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В США почтальон раскрыл тайну записки в бутылке 30-летней давности

Тамара Астапенкова
06:25 18.06.2020
В 1989 году в реке Нечес штата Техас местные дети нашли бутылку с посланием.
В США почтальон раскрыл тайну записки в бутылке 30-летней давности
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress

В США работник почтовой службы помог раскрыть тайну записки, которая была обнаружена в бутылке 30 лет назад в реке Нечес штата Техас, пишет издание UPI.

В 1989 году местные дети нашли стеклянную бутылку, в которую был помещен лист бумаги. В записке можно было прочитать имя и адрес человека, написавшего послание, а также дату. Родители детей попытались найти по обнаруженным в записке данным человека. Но оказалось, что указанного адреса не существует.

Однако один из местных почтальонов решил добраться до истины. Он выяснил, что указанный в послании дом все-таки есть. И в нем уже много лет проживает одна и та же семья.

Приехав по адресу, работник почты узнал имя написавшего послание. Им оказался Клифтон Макгаллион. Он рассказал, что около 30 лет назад любил с сыном ходить на рыбалку. И они придумали писать записки, прятать их в бутылки и оставлять в разных местах.

В прошлом году на Аляске местный житель нашел стеклянную бутылку с запиской. Она хорошо сохранилась. В послании, выуженном из моря, был сердечный привет из Владивостока тому, кто найдет бутылку. Записка была написана 20 июня 1969 года.

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