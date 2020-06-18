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Жертвы ЗОЖ: диетологи назвали вредные «вредные полезные продукты»

Ян Брацкий
06:12 18.06.2020
Чтобы не потерять контроль над весом, диетологи рекомендуют рассчитывать количество калорий в каждом блюде, даже если оно приготовлено из полезных продуктов. 
Жертвы ЗОЖ: диетологи назвали вредные «вредные полезные продукты»
© Фото: Britta Pedersen, ZB, Globallookpress

 Полезное питание способно вызывать ожирение. К такому противоречивому выводу пришли диетологи после долгих лет исследований.

Причина в том, говорят они, что используя в своем рационе здоровые продукты, люди зачастую увеличивают размеры порций и перестают следить за калорийностью блюд, справедливо полагая, что полезные продукты не нанесут им ощутимого вреда. Выяснилось, что это не так. Эксперты составили подробный перечень полезных продуктов, от которых можно легко набрать вес. 

На первом месте стоят различные смузи – однородная смесь из фруктов, ягод или овощей. Настоящий кладезь витаминов, полагают диетологи. Однако, если злоупотреблять калорийными добавками, такими как бананы, мороженое и так далее, легко ощутить увеличение объемов в талии. 

Еще один чемпион среди полезных жителей холодильника – авокадо. Вместе с тем, эта плодовая культура обладает большой калорийностью. Тоже самое касается и вареных яиц, столь любимых поклонниками спортивного питания. 

Еще один враг стройной фигуры – каши быстрого приготовления. Они изобилуют консервантами и углеводами, что губительно для стремящихся сохранить себя в форме Поэтому, завтрак такими кашами не будет полезным, сообщает сайт «Комсомольской правды». 

Чтобы не избегать встреч с напольными весами диетологи рекомендуют вести подсчет калорий, сбалансировано питаться и не забывать про умеренные физические нагрузки, если они не противопоказаны по состоянию здоровья. 

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