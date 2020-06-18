Безопасность на воде: в МЧС объяснили, как не утонуть при купании

С наступлением тепла и неофициальным открытием пляжного сезона сотрудники МЧС напомнили россиянам о правилах безопасного поведения на воде. По мнению спасателей, лучшее время для водных процедур – утро или вечер, когда активность солнца падает и опасность перегрева сходит на нет. Наиболее комфортная температура воды при этом должна составлять более 15 градусов.

Перед походом на реку или озеро спасатели рекомендуют хорошо изучить прогноз погоды и прислушаться к самочувствию. Если вы чувствуете себя нехорошо, то от купания лучше отказаться, пишут РИА Новости.

Одно из самых важных правил, которое зачастую игнорируется – купаться можно только в специально отведенных для этого местах. Там, где дежурят спасатели и медицинские работники, там, где в случае опасности помощь подоспеет незамедлительно.

Кроме того, в МЧС напомнили о недопустимости употребления алкоголя на пляже и купания в состоянии опьянения. При этом риск несчастного случая многократно увеличивается.

