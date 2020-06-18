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Власти Сирии пытаются освободить блокированных террористами школьников

Павел Ремнев
06:15 18.06.2020
Ранее боевики блокировали колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками сирийских школ и их родителями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На сирийском пункте пропуска ждут выпускников школ, которых ранее блокировали боевики. Дети и их родители находятся в зоне деэскалации и не могут проследовать в подконтрольные Дамаску районы.

«Мы уже четвертый день подряд приезжаем сюда, чтобы встретить наших школьников, оставшихся в Идлибе. Мы готовы обеспечить их всем необходимым: едой, транспортом. Но боевики постоянно запрещают им переход. Мы опираемся на помощь нашего союзника России и надеемся, что сегодня школьники все-таки смогут перейти на эту сторону», - рассчитывает и.о. губернатора провинции Идлиб Фади Садун.

На пункте пропуска все готово для того, чтобы принять школьников. Даже развернули мобильную лабораторию, здесь будут тестировать не только на коронавирус, но и на другие заболевания, ведь в Идлибе система здравоохранения практически отсутствует.

Школьникам очень важно выбраться из Идлибской зоны, ведь аттестаты они смогут получить только в официальных учреждениях. Так получилось на соседнем пропускном пункте, где благодаря усилиям военнослужащих Центра по примирению враждующих сторон 700 школьников смогли выйти из зоны деэскалации. Оставшихся детей боевики не хотят выпускать и держат их в заложниках.

«Сейчас мы все еще ждем, но, кажется, их снова не пропустили. Школьников заставили идти пешком в нашу сторону, а потом развернули обратно. Они звонят нам оттуда и рассказывают все это», - говорит глава комиссии по приему школьников, представитель министерства образования Сирии Аби Абу Хажар.

Полевой лагерь снова сворачивают, - часы ожидания прошли напрасно, но завтра пункт пропуска откроют опять. 

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