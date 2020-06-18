В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодных аномалиях

В европейской части России дневная температура снизится к концу недели на десять градусов, а регионы Урала и Сибири ждут холодные аномалии. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, антициклон, который определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, смещается не на восток, как это обычно бывает, а на запад. Поэтому в европейскую часть России начнет поступать холодный воздух и температура понизится до 18-20 градусов тепла днем и плюс 10 – ночью.

«Очень холодно будет в Томской, Омской, Тюменской области, на Урале: в Челябинской, Екатеринбургской областях. Там температура будет ниже нормы на шесть градусов», - отметил Вильфанд в разговоре с РИА Новости.

В этих регионах дневная температура будет едва приближаться к 20 градусам, а ночью будет восемь-девять градусов выше нуля.