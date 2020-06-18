Автомобиль въехал в толпу протестующих в американском Портленде

В американском Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих. Госпитализированы три человека, сообщает сайт городской полиции.

Инцидент произошел в ночь на 17 июня. Машина сбила нескольких демонстрантов и уехала на высокой скорости. Пострадавших доставили в больницу, их травмы не опасны для жизни.

Наехавшего на людей человека полицейские преследовали с воздуха. Его задержали, когда он бросил автомобиль и попытался скрыться.

В США продолжаются массовые протесты, которые вспыхнули из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. На фоне общественного недовольства лидер страны Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции.