Лучшие из лучших: кадры первой ночной репетиции парада Победы на Красной площади

На Красной площади завершилась первая совместная репетиция Парада Победы, приуроченного к 75-ой годовщине разгрома фашизма. Ровно в 22.00 по московскому времени на брусчатку главной площади страны вышли военнослужащие из состава пеших парадных расчетов и механизированной колонны и приступили к проведению тренировки.

К военному параду была подготовлена пешая колонна, сформированная из более чем 40 парадных расчетов, в состав которых входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетского корпуса и участников Всероссийского движения Юнармия, а также военнослужащие других силовых ведомств. Также в тренировке на Красной площади приняли участие парадные расчеты военнослужащих иностранных государств.

Впервые в этом году участие в торжествах примут военнослужащие 6 роты 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка из состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, курсанты Михайловской военной артиллерийской орденов Жукова, Ленина, Краснознаменной Академии, парадный расчет инженерных войск, курсанты Военной орденов Жукова, Ленина, Краснознаменной академии связи имени маршала Буденного.

На юбилейном параде промаршируют 11 парадных расчетов в исторической форме одежды: группа со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, знаменная рота с Боевыми знаменами прославленных соединений и воинских частей периода 1941-1945 годов, роты пехоты и народного ополчения, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников.

Парадные расчеты исторической части пронесут в руках образцы стрелкового оружия времен войны самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева. Завершат прохождение исторической части парада донские и кубанские казаки.

В состав механизированной колонны на площадь вошли 234 единицы исторической, современной и перспективной военной техники, более 20 образцов которой примут участие в военном параде впервые. Среди них: танки Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв», боевые машины пехоты БМП-2 с боевым модулем «Бережок», БМП «Курганец-25» с 57-мм боевым модулем «Эпоха», БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал», защищенные автомобили «Тайфун-К» 4х4 с боевым модулем дистанционного управления и «Тайфун-ВДВ», зенитные артиллерийские комплексы «Деривация-ПВО», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» и зенитные ракетные системы С-300В4, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А и ТОС-2, боевые машины системы дистанционного минирования (ИСДМ), машины берегового ракетного комплекса «БАЛ», зенитные ракетные системы С-350 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ», машины обеспечения боевого дежурства и машина дистанционного разминирования «Листва».

К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу и без признаков инфекционных заболеваний. Тренировка военного парада была проведена в средствах индивидуальной защиты - в перчатках и масках.