Под палящим солнцем: как переживают аномальный зной в регионах России

Аномальная даже для середины июня жара пришла практически во все регионы России. В Москве от зноя спасают фонтаны и кондиционеры, а в Северной Осетии – сама природа.

Медведи из Нижегородского зоопарка спасаются от жары практически так же, как и люди: косолапых обливают из шланга с лап до головы. Есть у них и большой бассейн, а в пляжном меню - замороженные фрукты по особому рецепту.

«В качестве лакомства мы даем медведице мороженое - замороженные фрукты, они у нас готовятся на кормокухне. Берется компотик, берутся фрукты, все это замораживается», - рассказывает сотрудница зоопарка Марина Андронова.

В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности. Температура воздуха, по прогнозам метеорологов, может побить исторический максимум, зафиксированный больше века назад, - тридцать целых, восемь десятых.

Главная точка притяжения в жару в столице - фонтаны. Их в городе более пятиста. Самый популярный находится в Музеоне, неподалеку от парка Горького.

Сделать воздух прохладным и влажным прямо в квартирах предлагают продавцы кондиционеров. Спрос на товар, который всегда подогревается с наступлением лета, в этом году особенно активный.

Непросто в такую погоду приходится пожилым людям и тем, у кого проблемы с сердцем. Врачи просят как можно меньше находиться под солнцем и внимательно следить за здоровьем.

В погоне за температурными рекордами от Москвы не отстает и северная столица. Центр Санкт-Петербурга переполнен загорающими. Вместо песка и лежаков - полотенце или покрывало прямо на Марсовом поле.

В знаменитом Царском селе туристов из других городов пока немного. Колонистский пруд - вот уже много веков привлекающий своей атмосферностью - в распоряжении местных жителей.

На юге страны - в Крыму - тоже официально стартовал купальный сезон. После снятия карантинных ограничений, наконец, открылись кинотеатры, в прохладных залах которых приятно спрятаться от яркого солнца.

Идеально уединиться от толпы и городской суеты можно и в еще одном туристическом регионе южной части России. В Северной Осетии забываешь о летнем зное благодаря ветру и свежему воздуху.

«Конечно, нас спасает то, что мы в горах сейчас. Жарим шашлыки, можем в бассейне искупаться, когда в городе очень жарко», - говорит турист Давид Кулухов.

Жара, которая сейчас охватила почти всю страну, отступит уже в ближайшее время. К выходным воздух будет постепенно охлаждаться. Ожидается комфортная и привычная для начала лета температура - восемнадцать-двадцать градусов.