В Московской и Ленинградской областях лоси «устроили забеги» вдоль трасс: видео

Сразу в нескольких городах Подмосковья и Ленинградской области очевидцы засняли на видео пробегающих недалеко от автотрасс лосей.

Например, в Мурино зверя заметили у кольцевой автомобильной дороги. Он шел, не реагируя на сигналы автомобилей и крики водителей. Очевидцы сообщили, что вызвали на место сотрудников МЧС.

Позднее лось был замечен в Девяткино в тот момент, когда забрался на насыпь собирался выйти на КАД. Однако зверь испугался и спустился вниз.

В Московской области парнокопытного видели в Дубне. Там лось подошел к одной из школ, пробил рогами ворота и стал бегать по территории. Затем животное скрылось. Из местных жителей никто не пострадал, а сам лось, как рассказали в соцсетях, скончался от того, что разбил себе голову и неудачно распорол брюхо.