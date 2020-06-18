Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфоне

При установке нового приложения на смартфон необходимо следить, какие разрешения оно запрашивает. Злоумышленники при помощи приложений могут похищать данные и извлекать выгоду для себя, рассказал IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Следует обращать внимание на разрешения, касающиеся СМС. С помощью них злоумышленники получат доступ к переписке пользователя и, что самое опасное, смогут читать сообщения от банков с одноразовыми кодами для входа в онлайн-банк и подтверждения транзакций», - пояснил эксперт.

Кроме того, не всем приложениям следует давать доступ к контактам, отметил Николаев в беседе с агентством «Прайм». Так мошенники могут получить доступ не только к записной книжке пользователя, но и его аккаунтам в социальных сетях.