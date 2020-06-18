Кража персональных данных: фейковые сайты для голосования по Конституции проверят правоохранители

Мосгоризбирком обратился к правоохранителям с просьбой проверить информацию о появлении фейковых аккаунтов якобы для электронного голосования по поправкам в Конституцию. По данным СМИ, появилось уже несколько сайтов-клонов с адресами, напоминающими координаты официальных ресурсов.

На подобных сайтах мошенники могут затребовать персональные данные для авторизации и таким образом их похитить. Власти Москвы заявили, что мониторят ситуацию и напоминают горожанам, что ресурсом для голосования является только портал 2020og.ru, вход на который возможен после авторизации с помощью учетной записи на порталах mos.ru или gosuslugi.ru.

В России продолжается также досрочное голосование по поправкам. Второй день в досрочно голосуют россияне, находящиеся в труднодоступных регионах. На Ямале – свои голоса отдали бойцы экологического взвода Центрального военного округа, которые очищают от мусора мыс Марре-Сале. Выездную избирательную комиссию доставили на мыс вертолетом. Участок оборудовали в палатке, процесс проходил с соблюдением противовирусных мер безопасности.