Ученые назвали основные симптомы COVID-19 у детей

Лихорадка, диарея и рвота являются главными симптомами коронавирусной инфекции у детей. К такому выводу пришли китайские медики после серии исследований в больницах на западе страны. Согласно их отчетам, типичные для COVID-19 проблемы с дыханием у маленьких пациентов появляются несколько позже, пишет издание PLoS Medicine.

Ранее ученые из Германии, проводившие схожие эксперименты, выяснили, что дети значительно реже заражаются коронавирусом.

О новом недуге весь мир узнал в конце прошлого года, когда вспышка необычной пневмонии была зафиксирована в многомиллионном китайском городе Ухань в провинции Хубэй. Болезнь стремительно распространялась и 11 марта Всемирная организация здравоохранения была вынуждена признать коронавирус пандемией.

Несмотря на принятые меры, инфекция распространилась по миру. Сейчас в разных странах инфицированы более восьми миллионов человек. В России удалось сдержать неконтролируемое развитие событий. На сегодняшний день официально подтверждено более 553 тысяч инфицированных, свыше 304 тысяч пациентов удалось вылечить. В российских регионах приступили к поэтапной отмене введенных ранее ограничительных мер.