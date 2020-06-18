На МКС нашли вероятный источник токсичного бензола

Повышенный уровень токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) мог быть вызван работой очистителя воздуха в одном из американских модулей. Об этом сообщается в отчете NASA.

По версии космического агентства, со временем угольная часть очистителя CHIPS поглотила бензол, а в данный момент он «выталкивается» в атмосферу другими химическими соединениями. Для снижения уровня бензола в модуле Unity собираются установить угольные фильтры из надувного модуля BEAM.

В мае Роскосмос заявил о повышенной концентрации бензола на МКС. Уровень вещества не превышает предельно допустимую норму и не угрожает здоровью космонавтов. Для поиска источника бензола на станции временно разделили атмосферу российского и американского сегментов.