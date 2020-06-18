Путин высказался о роли Сталина

Президент России Владимир Путин высказал свою точку зрения о фигуре советского лидера Иосифа Сталина. По его мнению, многие претензии к Сталину и его окружению обоснованы, однако нужно брать во внимание действия советской власти в период Великой Отечественной войны.

В статье Путина для National Interest отмечается, что в стране помнят о преступлениях, совершенных режимом против своего народа и об ужасах репрессий.

«Другими словами, есть много вещей, за которые можно упрекнуть советских лидеров, но плохое понимание природы внешних угроз не входит в их число», - пояснил президент.

По мнению Путина, советские лидеры «видели попытки оставить Советский Союз один на один с Германией и ее союзниками», а потому старались выиграть время, необходимое для укрепления обороны страны. Глава государства также заявил, что Сталин сохранил достоинство, не встретившись с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером.

«В отличие от многих других европейских лидеров того времени, Сталин не опозорил себя встречей с Гитлером, который был известен на Западе как вполне авторитетный политик и был желанным гостем в европейских столицах», - указал Путин.

В своем материале глава государства также оценил последствия Второй мировой войны и современный взгляд в мире на это кровопролитное противостояние.