СМИ: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России. Об этом сообщается в книге экс-советника американского лидера Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме».

В публикации The New York Times книга, в частности, характеризуется как «портрет президента, не знающего даже основных фактов о мире». Согласно ей, Трамп не знал, что Великобритания является ядерной державой и спрашивал, является ли Финляндия частью России.

О том, что Болтон работает над книгой о своем пребывании на посту советника по нацбезопасности, стало известно осенью 2019 года. Она пока не представлена широкой публике.