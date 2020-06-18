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СМИ: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Анна Касаткина
02:34 18.06.2020
Таким воспоминаниям в свой книге поделился бывший советник президента США Джон Болтон.
СМИ: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
© Фото: Stefani Reynolds, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России. Об этом сообщается в книге экс-советника американского лидера Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме».

В публикации The New York Times книга, в частности, характеризуется как «портрет президента, не знающего даже основных фактов о мире». Согласно ей, Трамп не знал, что Великобритания является ядерной державой и спрашивал, является ли Финляндия частью России.

О том, что Болтон работает над книгой о своем пребывании на посту советника по нацбезопасности, стало известно осенью 2019 года. Она пока не представлена широкой публике.

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