Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

СМИ сообщают, что бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице. Уточняется, что ранее он был госпитализирован с коронавирусом.

«Игнатьев умер. Он болел коронавирусом», - сказал источник в администрации главы республики «Интерфаксу».

Позже информацию об уходе из жизни Игнатьева в беседе с РИА Новости подтвердил врио главы Чувашии Олег Николаев.

Напомним, 28 июля 2010 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева Игнатьев был наделен Госсоветом Чувашии полномочиями президента республики. В 2012 году стал главой республики.

В 2015 году президент России Владимир Путин назначил Игнатьева врио главы республики, а 13 сентября 2015 года - в Единый день голосования - Игнатьев, получив 65,54% голосов избирателей, был избран на второй срок. В январе текущего года был подписан приказ о его отставке.