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Путин объяснил, почему был вынужден написать статью о Второй мировой

Роман Захаров
22:04 18.06.2020
Президент России напомнил о важности передачи будущим поколениям памяти о том, что нацисты были побеждены в первую очередь советским народом.
Путин объяснил, почему был вынужден написать статью о Второй мировой
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Президент России Владимир Путин объяснил, для чего он написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest. В частности, по словам главы государства, он хотел донести до людей, как важно не допустить повторения тех страшных событий.

«Мы несем ответственность перед нашим прошлым и будущим, чтобы сделать все возможное, чтобы эти ужасные трагедии не повторились. Поэтому я был вынужден опубликовать статью о Второй мировой войне и Великой Отечественной войне. Я несколько раз обсуждал эту идею с мировыми лидерами, и они ее поддержали. На саммите лидеров СНГ, состоявшемся в конце прошлого года, мы все согласились в этом: важно передать будущим поколениям память о том, что нацисты были побеждены в первую очередь советским народом и что представители из всех республик Советского Союза сражались бок о бок в этой героической битве, как на линии фронта, так и в тылу. В ходе этого саммита я также говорил со своими коллегами о сложном довоенном периоде», - написал он.

Этот разговор, по словам президента, вызвал переполох в Европе и мире. В этой связи Путин посчитал, что настала пора пересмотреть уроки прошлого.

«В то же время, последовало много эмоциональных всплесков, плохо замаскированной неуверенности и громких обвинений. Действуя по привычке, некоторые политики поспешили заявить, что Россия пытается переписать историю. Однако им не удалось опровергнуть ни одного факта, ни опровергнуть ни одного аргумента. Действительно трудно, если не невозможно, спорить с оригинальными документами, которые, кстати, можно найти не только в российских, но и в зарубежных архивах», - заявил российский лидер.

В статье президент России также высказал мнение, что резолюция Европарламента, обвиняющая СССР наряду с нацистской Германией во Второй мировой войне, скандальна и чревата реальной опасностью. 

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