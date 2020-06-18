Абитуриенты в 2020 году смогут подать документы в российские вузы онлайн

Абитуриенты в 2020 году смогут подать документы в российские вузы в электронной форме с помощью специального сервиса. Приказ об этом был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, для поступления на обучение необходимо будет подать заявление и приложить к нему нужные документы в электронной форме посредством электронной информационной системы организации, с использованием сервиса «Поступление в вуз онлайн».

В приказе Министерства науки и высшего образования РФ подчеркивается, что при подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему документы должны направляться в организацию путем сканирования или фотографирования.