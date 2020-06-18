Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире в стране и мире ТЕГИ

Путин призвал страны опубликовать ранее неизвестные документы о Второй мировой войне

Виктория Ивашечкина
22:46 18.06.2020
Президент России отметил, что у СССР не было намерения атаковать Германию первым.
Путин призвал страны опубликовать ранее неизвестные документы о Второй мировой войне
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российский лидер Владимир Путин в своей статье для американского журнала National Interest заявил, что архивных документов, которые якобы подтверждают предположение, что СССР планировал начать превентивную войну против Германии, не существует, поскольку Советский Союз не планировал никакой подобной атаки.

«Военное руководство Советского Союза следовало доктрине, в соответствии с которой в случае агрессии Красная Армия должна была быстро ответить врагу, перейти в наступление и вести войну на территории врага», - отметил политик.

Он подчеркнул, что при этом данные стратегические планы не означали какого-либо намерения атаковать Германию первыми.

В своей статье российский лидер также призвал мировое сообщество предоставить доступ к архивам и опубликовать ранее неизвестные документы о Второй мировой войне и предвоенном периоде.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин в статье для американского издания объяснил, почему 9 мая самый большой праздник для России и отметил, что Советский Союз одержал эпическую победу над нацизмом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.06.2020, 21:01
Путин написал статью о Второй мировой войне для National Interest
Дата18.06.2020, 20:30
Обмен опытом: российские и французские военные врачи провели конференцию по COVID-19
Дата17.06.2020, 16:44
UEFA подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Дата16.06.2020, 14:18
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Дата17.06.2020, 07:25
Найденный при строительстве Крымского моста БК-73 повторяет свой поход 77-летней давности
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
в стране и мире
22:46 В стране и мире
Путин призвал страны опубликовать ранее неизвестные документы о Второй мировой войне
22:02 В стране и мире
«Я вижу врачей, которые идут в красную зону»: Путин сравнил героизм медиков в борьбе с COVID-19 с подвигом советских солдат
21:42 В стране и мире
«Жизнь остановилась 22 июня»: Путин объяснил, почему 9 мая самый большой праздник для России
22:55 В стране и мире
Трамп продлил санкции против КНДР
18:21 В стране и мире
Видео
В Москве выявить COVID-19 помогает искусственный интеллект
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
23:03 В стране и мире
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
23:00 Армия
Выставка «Полководцы Победы» открылась Центральном музее ВС РФ
22:46 В стране и мире
Путин призвал страны опубликовать ранее неизвестные документы о Второй мировой войне
22:31 В стране и мире
Абитуриенты в 2020 году смогут подать документы в российские вузы онлайн
22:20 Армия
В Москве началась заключительная ночная репетиция Парада Победы
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Россияне станут свидетелями «шоу двух серпов» в небе
Стали известны подробности ДТП с участием внука экс-губернатора Хабаровского края
Названы новые герои легендарного мультфильма «Ну, погоди!»
В США почтальон раскрыл тайну записки в бутылке 30-летней давности
Жертвы ЗОЖ: диетологи назвали «вредные полезные продукты»
Ученые нашли способ предотвратить один из самых распространенных видов рака
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.