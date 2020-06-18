Путин призвал страны опубликовать ранее неизвестные документы о Второй мировой войне

Российский лидер Владимир Путин в своей статье для американского журнала National Interest заявил, что архивных документов, которые якобы подтверждают предположение, что СССР планировал начать превентивную войну против Германии, не существует, поскольку Советский Союз не планировал никакой подобной атаки.

«Военное руководство Советского Союза следовало доктрине, в соответствии с которой в случае агрессии Красная Армия должна была быстро ответить врагу, перейти в наступление и вести войну на территории врага», - отметил политик.

Он подчеркнул, что при этом данные стратегические планы не означали какого-либо намерения атаковать Германию первыми.

В своей статье российский лидер также призвал мировое сообщество предоставить доступ к архивам и опубликовать ранее неизвестные документы о Второй мировой войне и предвоенном периоде.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин в статье для американского издания объяснил, почему 9 мая самый большой праздник для России и отметил, что Советский Союз одержал эпическую победу над нацизмом.