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«Жизнь остановилась 22 июня»: Путин объяснил, почему 9 мая самый большой праздник для России

Виктория Ивашечкина
21:42 18.06.2020
Президент России в своей статье подчеркнул, что Советский Союз одержал сокрушительную победу над нацизмом и спас мир от него.
«Жизнь остановилась 22 июня»: Путин объяснил, почему 9 мая самый большой праздник для России
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент РФ Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне для известного американского журнала National Interest, в которой объяснил читателям, почему праздник 9 мая является особенным днем для всех россиян. Как отметил глава государства, в день начала войны жизнь в стране практически остановилась.

«С момента окончания Великой Отечественной войны прошло 75 лет. Политическая карта планеты изменилась. Советский Союз, который одержал эпическую, сокрушительную победу над нацизмом и спас весь мир, исчез. Кроме того, события той войны давно стали далеким воспоминанием даже для ее участников. Так почему же Россия отмечает 9 Мая как самый большой праздник? Почему жизнь почти остановилась 22 июня», - пишет Путин в статье.

Как отметил президент, за этими словами стоят судьбы миллионов людей, их страдания и боль утраты. За этими словами есть также гордость, правда и память. Все это сформировало россиян как нацию, готовую всегда исполнять свой долг, если того требуют обстоятельства.

В статье президент страны также рассказывает и о личном. О том, как в блокадном Ленинграде умер его брат Витя, и о том, как отец будущего политика, освобожденный от службы, сам вызвался защищать свой родной город и был тяжело ранен.

«И чем больше лет проходит, тем больше я чувствую необходимость поговорить с родителями и узнать больше о военном периоде их жизни. Однако у меня больше нет возможности сделать это», - признался президент.

Именно поэтому, по его словам, он дорожит этими разговорами с отцом и матерью на эту тему, а также их эмоциями.

Ранее сообщалось, что лидер РФ в своем труде оценивает последствия войны, а также заявляет, что сейчас некоторые европейские политики стараются скрыть «Мюнхенское предательство».

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