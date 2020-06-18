«Я вижу врачей, которые идут в красную зону»: Путин сравнил героизм медиков в борьбе с COVID-19 с подвигом советских солдат

Российский лидер Владимир Путин в своей статье о Великой отечественной войне для журнала National Interest сравнил героизм современных медиков и военнослужащих с подвигом советских солдат.

«Я вижу молодых врачей, медсестер, иногда молодых выпускников, которые отправляются в «красную зону», чтобы спасти жизни. Я вижу наших военнослужащих, которые борются с международным терроризмом на Северном Кавказе и до самого конца сражались в Сирии», - подчеркивает политик.

По его словам, многим военным, которые были частью 6-й парашютно-десантной роты, было всего 19-20 лет. Но все они, как пишет Путин, доказали, что заслужили унаследовать подвиг воинов Родины, защищавших ее в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в своей статье объяснил, почему 9 мая самый большой праздник для России. также политик рассказал о том, как умер его брат Витя во время блокадного Ленинграда.