«Скандальна и чревата реальной опасностью»: Путин о резолюции Европарламента о «вине» СССР во Второй мировой

Резолюция Европарламента, обвиняющая СССР наряду с нацистской Германией во Второй мировой войне, скандальна и чревата реальной опасностью. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в своей статье для американского журнала National Interest.

Глава государства также подчеркнул, что СССР и Красная армия, что бы кто ни пытался доказать теперь, сделали основной вклад в разгром нацистской Германии. Кроме того, по мнению Путина несправедливо заявлять, что начало Второй мировой войне положил пакт Молотова-Риббентропа, поскольку ответственность за это до некоторой степени лежит на всех ведущих странах.

В материале президент РФ также заявил, что сейчас некоторые европейские политики стараются скрыть «Мюнхенское предательство», в котором участвовали Великобритания и Франция, приведшее к оккупации и разделу Чехословакии Третьим рейхом.