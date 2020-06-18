Путин написал статью о Второй мировой войне для National Interest

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне. В материале российский лидер, в том числе, оценивает последствия этого кровопролитного противостояния, а также заявляет, что сейчас некоторые европейские политики стараются скрыть «Мюнхенское предательство», в котором участвовали Великобритания и Франция, приведшее к оккупации и разделу Чехословакии Третьим рейхом.

Путин подчеркивает, что эти события показали СССР, что западные страны «могут решать вопросы безопасности без учета его интересов». По мнению президента России, ситуация с оккупацией Чехословакии стала триггером и привела к неизбежности войны.

«Тот факт, что страны однажды нарушили свои обязательства и поддержали "Мюнхенское предательство", а некоторые из них даже участвовали в дележке прибыли - это не единственная причина (для сокрытия"Мюнхенского предательства"). Еще одна заключается в том, что это своего рода стыд перед воспоминаниями тех драматических дней 1938 года, когда СССР был единственным, кто вступился за Чехословакию», - написал Путин.

В статье глава государства рассказывает и о значении войны для своей семьи. Путин напомнил, что в блокадном Ленинграде умер его брат Витя, а отец, освобожденный от службы, сам вызвался защищать свой родной город и был тяжело ранен.

«И чем больше лет проходит, тем больше я чувствую необходимость поговорить с родителями и узнать больше о военном периоде их жизни. Однако у меня больше нет возможности сделать это. Вот почему я дорожу в своем сердце этими разговорами с отцом и матерью на эту тему, а также их эмоциями», - добавил президент.

Российский лидер также признался, что часто задается вопросом о том, что бы делало сегодняшнее поколение.

«Я вижу молодых врачей, медсестер, иногда молодых выпускников, которые отправляются в "красную зону", чтобы спасти жизни. Я вижу наших военнослужащих, которые борются с международным терроризмом на Северном Кавказе и до самого конца сражались в Сирии. Они такие молодые. Многим военнослужащим, которые были частью легендарной бессмертной 6-й парашютно-десантной роты, было 19-20 лет. Но все они доказали, что заслужили унаследовать подвиг воинов нашей Родины, защищавших ее в годы Великой Отечественной войны», - написал президент России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин написал статью о Второй Мировой войне. При этом Песков уточнил, что решение о сроках публикации примет сам глава государства.