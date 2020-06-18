Не предвидели собственное задержание: в Москве полицейские накрыли банду «ясновидящих»

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали банду магов. Злоумышленники принимали звонки от клиентов, консультировали по различным жизненным ситуациям, снимали порчу.

Минимальная цена на их услуги - 25 тысяч рублей. После получения денег мошенники сразу исчезали, хотя и так понятно, что помочь чем либо они и не могли.

«Установлены обстоятельства более 50 эпизодов противоправной деятельности задержанных. По предварительным данным, общая сумма ущерба превышает 5 миллионов рублей», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ясновидящая Амалия у 52-летней жительницы Омска попросила за первый сеанс 13 тысяч. Женщина мечтала избавиться от неудач и депрессии. Но первый сеанс, как объяснила лжеколдунья, «не лег». Дальше пострадавшей пришлось занимать деньги у знакомых, брать кредиты в банках и чуть ли не квартиру закладывать.

В полицию омичка обратилась. Дело возбудили. Но доказать вину в подобных преступлениях крайне сложно, ведь жертва почти всегда сама отдает деньги. А экстрасенсы молчат на допросах.

Как ввести в правовое поле деятельность экстрасенсов, уже не впервые задумываются депутаты. Очередная инициатива пришла из законодательного собрания Санкт-Петербурга. Там предлагают разработать специальные стандарты, которые не позволят брать с людей деньги за все, что угодно.

Сейчас пока не ясно, что ждет в будущем эту инициативу депутатов и какие плоды, в случае ее реализации, она даст. Но пока шарлатаны продолжают работать на свой страх и риск. Кто-то из них, конечно, отправляется за решетку, а кто-то, как Кашпировский, уезжает с миллионами в США на ПМЖ.