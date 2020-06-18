Минэнерго: рост цен на бензин не представляет рисков для потребителей

В Министерстве энергетики России заявили, что рост оптовых цен на нефтепродукты не представляет рисков для потребителей и является адекватной реакцией на восстановление отраслей экономики.

«Рост цен на автомобильный бензин в оптовом сегменте является нормальной рыночной реакцией на постепенное восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер по коронавирусу», - сказано в официальном сообщении Минэнерго.

Также эксперты отметили, что в это время традиционно наблюдается абсолютно привычный сезонный рост спроса на нефтепродукты.

В ФАС при этом отметили, что в целях недопущения необоснованных колебаний цен на топливо, а также стабилизации текущей ситуации принимается ряд мер.

«В настоящее время проводится работа по анализу действий нефтяных компаний на предмет злоупотребления доминирующим положением. При наличии признаков нарушения будут приняты меры антимонопольного реагирования», - заключили в Федеральной антимонопольной службе.

Ранее сообщалось, что Роскачество провело проверку бензина Аи-92 на АЗС Москвы. Специалисты оценивали топливо по более чем 30 параметрам.