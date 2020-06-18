Следователи вскрыли машину подозреваемого в массовом убийстве в Москве: видео

Сотрудники Следственного комитета РФ вскрыли автомобиль мужчины, который может быть виновным в стрельбе, произошедшей сегодня в Москве на улице Приорова. «Звезда» публикует кадры с места событий.

На записи видно, как правоохранители в присутствии понятых открывают двери темно зеленой иномарки. О том, что находилось внутри транспортного средства, пока информации нет.

В четверг, 18 июня, на улице Приорова в столице мужчина заперся в квартире своей знакомой и открыл там стрельбу. На место инцидента были вызваны сотрудники полиции, которые и смогли попасть внутрь квартиры.

В результате происшествия погибли четыре человека. Это две женщины, мужчина и ребенок.

Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).