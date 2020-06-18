Маленький флакон большой надежды: как проходят испытания вакцины от коронавируса в России

Ранним утром машина скорой помощи доставила к месту проведения эксперимента, первую партию отечественной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Маленький флакон является большой надеждой российских ученых - с его помощью, возможно, получится остановить пандемию.

Препарат уже прошел доклинические испытание на мышах и обезьянах и теперь настало время клинических испытаний на организме человека.

Добровольцы готовились к этому моменту две недели. Чтобы вирус случайно не попал из внешней среды, военнослужащие прошли через 14-дневную изоляцию. Все это время за ними внимательно наблюдали медики.

Первой группе добровольцев внутримышечно ввели вакцину. С этого момента началась проверка препарата на безопасность и переносимость компонентов вакцины.

В группе 18 человек. Военнослужащие приехали из разных концов страны, добровольно, чтобы испытать на себе, вакцину которая создавалась совместно с Министерством обороны РФ и институтом имени Гамалеи. А еще для того чтобы вся эта история с пандемией закончилась как можно скорее.

Вся процедура введения вакцины первой группе добровольцев прошла под наблюдением специалистов госпиталя Бурденко, которые не раз участвовали в исследованиях лекарственных препаратов и вакцин. Состояние добровольцев теперь главное, к чему приковано внимание медицинского персонала учреждения.