Синоптики рассказали о спаде жары в выходные дни в Москве

Главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе рассказала, какой погоды стоит ждать жителям столицы во второй половине текущей недели.

«Сегодня мы ещё будем близки к рекорду, ожидается до +31 градуса. Вполне возможно, что сегодняшний день станет вторым рекордно жарким», - отметила синоптик.

По словам Поздняковой, в пятницу, 19 июня, будет больше облаков, поэтому температура может и не превысить 30-градусную отметку.

При этом уже в пятницу «возможны кратковременные дожди». А в субботу, 20 июня, ожидается еще большая облачность и дожди с грозами из-за двух антициклонов.

«Вследствие этого придет холодный воздух и температура понизится. В выходные ожидается +23. По прогнозу в понедельник в Москве +20…+21», - сообщила главный специалист Метеобюро в беседе с RT.

Ранее сообщалось о том, что синоптики рассказали о погоде в Москве в день проведения Парада Победы. По словам специалистов, 24 июня температура воздуха прогреется до 23-25 градусов.