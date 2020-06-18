Звезда «Белого солнца пустыни» Галина Дашевская погибла под колесами поезда

Заслуженная артистка РФ, звезда фильма «Белое солнце пустыни» Галина Дашевская умерла от травм, полученных в результате наезда поезда в Московской области. Эту информацию «Звезде» подтвердили в Театре Моссовета, где играла актриса.

«К сожалению, мы подтверждаем информацию о смерти Галины Дашевской», - сказала пресс-секретарь театра Татьяна Горина.

Она также сообщила, что Дашевская много играла в спектаклях, которые ставили в Театре Моссовета.

«Очень дорогой и значимый для театра человек. Красавица, потрясающий человек», - заключила она.

Ранее в пресс-службе УТ МВД РФ по ЦФО сообщили, что в четверг, 18 июня, в районе станции Жаворонки Белорусского направления Московской железной дороги электропоездом, следовавшим сообщением Галицыно - Дубна, была смертельно травмирована пожилая женщина. Позже появилась информация, что погибшая - актриса Галина Дашевская.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.