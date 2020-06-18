СК РФ опубликовал первые кадры изнутри московской квартиры, где произошла стрельба
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Следственный комитет РФ показал кадры, снятые в столичной квартире, где в четверг, 18 июня, произошла стрельба. На записи видно, что на месте ЧП работают сотрудники ведомства. При этом на полу разбросаны хозяйственно-бытовые предметы и личные вещи.
В четверг, 18 июня, на улице Приорова в столице мужчина заперся в квартире своей знакомой и открыл там стрельбу. На место инцидента были вызваны сотрудники полиции, которые и смогли попасть внутрь квартиры.
В результате происшествия погибли четыре человека. Это две женщины, мужчина и ребенок.
Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).