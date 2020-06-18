Ученые назвали продукты, способствующие качественному загару

Формированию ровного летнего загара способствуют продукты, содержащие бета-каротин, селен, ликопин и триптофан. Об этом рассказала профессор кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Елена Снарская.

По мнению ученого, употребление в пищу персиков, абрикосов, дыни, арбузов и винограда способно поддержать привлекательный вид кожи с загаром.

«Предпочтительны и овощи – брокколи и помидоры, а также белки – печень и красные сорта мяса», - отметила специалист.

По мнению Снарской, данные продукты оказывают эффект благодаря большому содержанию антиоксидантов и витаминов,

Врач напомнила любителям позагорать о том, что лучше всего находиться под солнечными лучами в промежуток с 7 до 11 часов утра и с четырех вечера до заката. Чтобы не навредить коже, необходимо обязательно использовать специальные фотопротекторы, как подчеркнула специалист, сообщает агентство «Москва».

Ранее сообщалось, что врач развеял популярные мифы о лечении солнечных ожогов. Канадский специалист подчеркнул, что не стоит намазывать сметаной и подсолнечным маслом ожоги.