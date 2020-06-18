Голикова рассказала, при каких условиях может не случиться вторая волна коронавируса

Второй волны коронавируса в России может не быть, если граждане страны будут соблюдать меры профилактики заболевания. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Я не думаю, что, если мы будем соблюдать все меры безопасности, нам стоит ждать второй волны (коронавируса. - Прим. ред.)», - сказала она журналистам.

При этом вице-премьер добавила, что, скорее всего, COVID-19, как и другие инфекции, будет циркулировать.

В настоящий момент в России зафиксировали 561 091 случай заболевания коронавирусом, 313 963 человека удалось вылечить, 7 660, к сожалению, скончались.