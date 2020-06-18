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Внук бывшего губернатора Хабаровского края арестован на 12 суток

Роман Захаров
17:26 18.06.2020
Накануне молодой человек, находясь в нетрезвом состоянии, стал виновником ДТП в Москве.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев получил 12 суток административного ареста за пьяное ДТП, устроенное им накануне в Москве.

Инцидент произошел в среду, 17 июня, на улице 1905 года. Водитель Porsche, будучи в нетрезвом состоянии, врезался в два автомобиля на встречной полосе движения.

По данным МВД, за рулем иномарки находился Игорь Ишаев, который, к слову, в настоящий момент лишен права управлять автомобилем.

В 2017 году молодой человек уже был участником ДТП, случившегося на МКАД. Тогда он находился за рулем Mercedes. Как рассказали пострадавшие во время той аварии, Ишаев после произошедшего вдыхал некий газ из баллона

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