СК возбудил дело по факту стрельбы в Москве

Представитель Главного управления СК по Москве Юлия Иванова заявила, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек при стрельбе на улице Приорова в Москве.

«Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц". Соседи, услышав хлопки, обратились в правоохранительные органы, сообщив, что ранее к женщине в квартиру зашел мужчина», - объяснила Иванова, сообщается на сайте СК.

Также отмечается, что преступление было совершено на почве бытового конфликта. К женщине пришел бывший сожитель и устроил стрельбу. Далее он покончил с собой. На месте трагедии были обнаружены тела четырех погибших: две женщины, ребенок и сам стрелок.

Ранее сообщалось, что очевидец рассказал о трагедии в жилом доме в Москве. По словам мужчины, он слышал женский визг и несколько хлопков, когда выходил из своей квартиры. Позже полицейские проникли в квартиру, где произошел инцидент, и обнаружили там труп, как отметил очевидец.