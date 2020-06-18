СМИ: четыре человека погибли в результате стрельбы на севере Москвы
Неизвестный мужчина заперся в квартире, в которой находилась женщина с детьми, после чего из жилого помещения раздались выстрелы.
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Согласно предварительным данным, четыре человека стали жертвами стрельбы, произошедшей на улице Приорова на севере столицы. Об этом сообщает «360», ссылаясь на осведомленные источники.
Ранее появилась информация, что неизвестный мужчины заперся в квартире женщины с детьми, после чего из жилого помещения прозвучали выстрелы. На место инцидента были вызваны сотрудники полиции, которые и смогли проникнуть внутрь квартиры.
Других подробностей ЧП к настоящему моменту нет.