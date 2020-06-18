СМИ: четыре человека погибли в результате стрельбы на севере Москвы

Согласно предварительным данным, четыре человека стали жертвами стрельбы, произошедшей на улице Приорова на севере столицы. Об этом сообщает «360», ссылаясь на осведомленные источники.

Ранее появилась информация, что неизвестный мужчины заперся в квартире женщины с детьми, после чего из жилого помещения прозвучали выстрелы. На место инцидента были вызваны сотрудники полиции, которые и смогли проникнуть внутрь квартиры.

Других подробностей ЧП к настоящему моменту нет.