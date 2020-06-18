Опубликованы первые кадры с места стрельбы на улице Приорова в Москве

«Звезда» публикует первые кадры с места стрельбы, произошедшей на улице Приорова на севере столицы. На записи видно, что к месту ЧП прибыли машины экстренных служб.

Согласно предварительным данным, в результате ЧП погибли четыре человека.

В настоящий момент известно, что мужчина заперся в квартире, где находилась женщина с детьми, после чего из жилища раздались выстрелы. На место инцидента были вызваны сотрудники полиции, которые и смогли попасть внутрь квартиры.

Другие подробности трагедии к настоящему моменту неизвестны.