Опубликованы первые кадры с места стрельбы на улице Приорова в Москве
В результате стрельбы на севере российской столицы, возможно, погибли четыре человека.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Звезда» публикует первые кадры с места стрельбы, произошедшей на улице Приорова на севере столицы. На записи видно, что к месту ЧП прибыли машины экстренных служб.
Согласно предварительным данным, в результате ЧП погибли четыре человека.
В настоящий момент известно, что мужчина заперся в квартире, где находилась женщина с детьми, после чего из жилища раздались выстрелы. На место инцидента были вызваны сотрудники полиции, которые и смогли попасть внутрь квартиры.
Другие подробности трагедии к настоящему моменту неизвестны.