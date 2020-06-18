Песков рассказал, что ветеранов, приглашенных на Парад Победы, поместят на карантин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашенных на Парад Победы 24 июня ветеранов поместили на карантин в санаториях и домах отдыха. По словам представителя Кремля, это забота об их здоровье.

«Действительно, целый ряд ветеранов, которые будут, они находятся на карантине. Это санатории, дома отдыха. Находятся они там в прекрасных условиях. В первую очередь, конечно, это... забота об их здоровье, о здоровье ветеранов, поскольку они будут там вместе», - объяснил Песков в беседе с журналистами.

По словам пресс-секретаря, это также хорошая возможность получить дополнительное медобслуживание в случае необходимости.

Напомним, Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса. В конце мая президент объявил, что Парад Победы пройдет 24 июня.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал москвичам посмотреть Парад Победы по телевизору. По его словам, телетрансляция позволяет увидеть всю зрелищность и нюансы парада.