Поваленные остановки и поврежденные дома: на юг России обрушился ураган

Мощнейший ураган нанес удар по югу России. В Майкопе шквалистый ветер повалил автобусную остановку. Металлическая конструкция обрушилась прямо на людей, которые укрылись под ней от непогоды. От полученных травм погибла местная жительница. Пострадали еще двое - женщина и ребенок.

Град размером с грецкий орех, который этим утром прошел в Адыгее, повредил десятки машин и домов. От разгула стихии пострадали посадки на полях и дачных участках. Некоторые из них уничтожены полностью.

Под воду ушла Казань. Машины глохнут в огромных лужах. В воде стоят автобусы и маршрутки.

Похожая картина в Ярославской области. Пешеходов не спасают даже резиновые сапоги. Пройти в некоторых местах невозможно. А в многоэтажных домах от большого количества осадков протекли крыши.