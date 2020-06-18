Роскомнадзор снял ограничение доступа к Telegram
В службе отметили, что создатель мессенджера высказал готовность противодействовать терроризму и экстремизму.
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По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снял требования на ограничение доступа к мессенджеру Telegram.
«Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», - сказано на сайте ведомства.
Мессенджер был внесен в реестр организаторов распространения информации в июле 2017 года. А с 2018-го служба начала блокировать Telegram в РФ за отказ от предоставления ФСБ ключей дешифрования, то есть данных для расшифровки сообщений.