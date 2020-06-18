Против Порошенко завели дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии

Против бывшего украинского президента Петра Порошенко возбудили уголовное в связи с получением Украиной томоса об автокефалии. Об этом экс-глава государства рассказал возле здания Печерского райсуда Киева, где сегодня должно состояться заседание по избрании ему меры пресечения.

По словам Порошенко, дело возбуждено «за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса» и создания неканонической Православной церкви Украины.

Напомним, в конце 2018 года при активном участии Петра Порошенко была создана так называемая Православная церковь Украины. В начале прошлого года ПЦУ получила томос об автокефалии от Константинопольского патриарха Варфоломея.

В настоящий момент на Украине существует одна каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата и множество раскольничьих организаций, включая созданную Порошенко ПЦУ.