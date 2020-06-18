В России могут законсервировать мусоропроводы во всех многоэтажках

В России могут законсервировать мусоропроводы в многоквартирных домах. С такой инициативой в Минстрой обратились Общественная палата (ОП) РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества.

По мнению общественников, мусоропроводы становятся источником неприятного запаха и шума в подъездах, приводят к размножению насекомых и грызунов, могут спровоцировать пожар и препятствуют развитию системы раздельного сбора мусора.

По этим причинам предлагается полностью законсервировать мусоропроводы либо использовать их только для одного вида отходов – например, органических, сообщают «Известия». Расходы по консервации, по данным издания, лягут на жильцов, однако в будущем они смогут ежемесячно экономить на коммунальных услугах.

Ранее в план по внедрению в стране раздельного сбора бытовых отходов вошел пункт об отказе проектирования мусоропроводов во всех новостройках. Минстрой должен подготовить предложения по внедрению нововведений к 1 августа.