Боевики в Идлибе блокировали автоколонну со школьниками

Сирийские боевики блокировали автоколонну из 17 микроавтобусов с выпускниками школ, которые направлялись из Идлибской зоны деэскалации в подконтрольный Дамаску город Хама. Об этом стало известно из сообщений российского Центра по примирению враждующих сторон.

«Автомобильная колонна со школьниками из Идлибской зоны деэскалации должна была прибыть в город Хама через пункт пропуска "Трумба". Однако, на южной окраине населенного пункта Найраб провинции Идлиб группа боевиков террористической группировки Хайат Тахрир аш-Шам* блокировала колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками», - заявил руководитель ЦПВС Александр Щербицкий.

Все попытки молодых людей и их родителей самостоятельно продолжить путь были жестко пересечены под угрозой применения оружия.

Выпускники должны были проследовать в Хаму согласно договоренностям между сирийским правительством и руководителями местных администраций провинции Идлиб, но боевики сорвали эти планы.

«Действия радикальных формирований очевидно направлены на подрыв процесса мирного урегулирования и лишают молодежь шанса на лучшее будущее», - добавил контр-адмирал Щербаков.

Несмотря на провокации со стороны радикалов, более 700 сирийских школьников, закончивших обучение в средних образовательных учреждениях, смоли покинуть неподконтрольные Дамаску территории и прибыли в свободный Алеппо.

*Хайат Тахрир аш-Шам – террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.