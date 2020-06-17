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Боевики в Идлибе блокировали автоколонну со школьниками

Ян Брацкий
23:00 17.06.2020
Выпускники и их родители должны были проследовать в Хаму для поступления в сирийские вузы и продолжить обучение. 
Боевики в Идлибе блокировали автоколонну со школьниками
© Фото: PPI, Keystone Press Agency, Globallookpress

Сирийские боевики блокировали автоколонну из 17 микроавтобусов с выпускниками школ, которые направлялись из Идлибской зоны деэскалации в подконтрольный Дамаску город Хама. Об этом стало известно из сообщений российского Центра по примирению враждующих сторон.

«Автомобильная колонна со школьниками из Идлибской зоны деэскалации должна была прибыть в город Хама через пункт пропуска "Трумба". Однако, на южной окраине населенного пункта Найраб провинции Идлиб группа боевиков террористической группировки Хайат Тахрир аш-Шам* блокировала колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками», - заявил руководитель ЦПВС Александр Щербицкий.

Все попытки молодых людей и их родителей самостоятельно продолжить путь были жестко пересечены под угрозой применения оружия.

Выпускники должны были проследовать в Хаму согласно договоренностям между сирийским правительством и руководителями местных администраций провинции Идлиб, но боевики сорвали эти планы. 

«Действия радикальных формирований очевидно направлены на подрыв процесса мирного урегулирования и лишают молодежь шанса на лучшее будущее», - добавил контр-адмирал Щербаков.

Несмотря на провокации со стороны радикалов, более 700 сирийских школьников, закончивших обучение в средних образовательных учреждениях, смоли покинуть неподконтрольные Дамаску территории и прибыли в свободный Алеппо.

*Хайат Тахрир аш-Шам – террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. 

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