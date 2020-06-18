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В Петербурге машина сбила на переходе шесть человек

Тамара Астапенкова
14:06 18.06.2020
По информации ГИБДД, в результате аварии пострадали две женщины и четыре девочки.
В Петербурге машина сбила на переходе шесть человек
© Фото: Julianna Moshkina, VK

В городе Колпино, который входит в состав Санкт-Петербурга, Volkswagen Touareg на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на шестерых человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что пострадали две женщины 1988 и 1989 годов рождения и четыре девочки 2012, 2013, 2015 и 2016 годов рождения.

«Все пострадавшие направлены в больницу. По предварительным данным, состояние женщин оценивается как удовлетворительное, состояние детей оценивается как средней степени тяжести», - приводит ТАСС сообщение.

По информации ГИБДД, авария произошла в четверг, 18 июня, около 11.20 на улице Октябрьской. За рулем иномарки находился мужчина 1954 года рождения. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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