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В МИД РФ рассказали о сроках открытия границ

Иван Линдеманн
14:16 18.06.2020
Во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали туристам из РФ воздержаться от выезда за рубеж до стабилизации эпидемиологической обстановки.
В МИД РФ рассказали о сроках открытия границ
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Говорить о конкретных сроках открытия границ для граждан России на популярных европейских направлениях пока рано. Об этом сказано в сообщении Министерства иностранных дел России.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали туристам из РФ воздержаться от выезда за рубеж до стабилизации эпидемиологической обстановки.

«Хотели бы предостеречь россиян от скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж. В большинстве курортных стран сохраняется довольно высокий уровень распространения коронавирусной инфекции», - отметили в МИД.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что осенью число инфицированных может начать расти. А сейчас, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, ситуация стабилизируется, регионы готовы к постепенной отмене ограничений.

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