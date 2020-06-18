Контрольный прогон: в Новочеркасске прошла репетиция парада Победы

Военнослужащие Новочеркасского гарнизона провели тренировку парада Победы, который состоится 24 июня в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В тренировке были задействованы более одной тысячи военнослужащих гарнизона. Была отработана слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула.

Вслед за пешими парадными коробками проследовала механизированная колонна, которую возглавил легендарный танк Т-34. Также были задействованы образцы современной и исторической техники.

Тренировка была завершена исполнением участниками парада песни композитора Мовсесяна «Мы армия народа».