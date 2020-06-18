Нарушение международного права: МИД Сирии отреагировал на санкции США

Санкции США в отношении властей Сирии нелегитимны и нарушают международное право. С таким заявлением выступил МИД арабской республики в ответ на очередной враждебный жест Вашингтона.

В конце 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп подписал закон, известный как «Цезарь». Данный закон вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. В среду, 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада, Асма Асад.

«Сирийский народ и армия, которые проявили историческую стойкость против американского проекта, защищая свой суверенитет будут противостоять их санкциям с тем же упорством, с каким боролись с терроризмом», - цитирует РИА Новости заявление сирийского внешнеполитического ведомства.

Комментируя очередные рестрикции США в отношении официального Дамаска, заместитель главы МИД России Михаил Богданов отметил, что они не повлияют на сотрудничество двух стран, в том числе по борьбе с терроризмом в Сирии.

Он также подчеркнул, что Россия будет продолжать оказывать необходимую помощь сирийскому народу в преодолении трудностей, с которыми сталкивается страна. Богданов напомнил, что работает межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, деятельность которой будет продолжена.