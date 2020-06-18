«Не вижу в этом ничего героического»: доброволец рассказал, почему согласился участвовать в испытании вакцины от COVID-19

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи приступили к проведению клинических испытаний российской комбинированной векторной вакцины, предназначенной для профилактики новой коронавирусной инфекции.

По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти - второй.

«Стандартная ситуация, помогаем чем можем. Попросили стать добровольцем - почему бы не помочь? Все отлично, обычный укол. Я ничего в этом героического не вижу», - сказал доброволец Кирилл.

В настоящее время по результатам опроса и осмотра добровольцев побочных реакций или осложнений не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет.

После введения вакцины все добровольцы продолжат находиться под непрерывным наблюдением медицинских специалистов. Будут проводиться регулярные скрининги, взятие необходимых проб и анализов.