Попова заявила о достаточном количестве рисков возвращения COVID-19 осенью

Рисков возвращения коронавируса осенью достаточно. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что это время года характерно для всех респираторных заболеваний. Летом есть надежда на сокращение интенсивности эпидемического процесса.

«Рисков, что он, этот эпидпроцесс, вернется в фазе своего подъема и развития в осеннюю пору, пока достаточно», - сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что страна готовится к этому.

«Не хочу сказать, опасаемся или боимся, но мы должны быть готовы. Что мы сейчас и делаем», - отметила глава Роспотребнадзора.

Также, по словам Поповой, в России в настоящее время циркулирует тот же вирус, что пришел из Китая в Европу.

По последним данным, в стране зафиксировали 561 091 случай заболевания, 313 963 человека вылечились, 7660 - скончались.