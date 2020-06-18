Внук экс-губернатора Хабаровска рассказал свою версию ДТП

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев, устроивший ДТП на улице 1905 года в Москве, объяснил причину аварии. На заседании суда он рассказал, что между педалями газа и тормоза у него застряла нога.

«Я ехал, у меня застряла нога, так как у меня травма хоккейная, застряла нога, и я не смог справиться с управлением, тормозить не смог», - сказал обвиняемый.

Также он утверждает, что во время нахождения за рулем был трезв. Выпил молодой человек уже после аварии.

«Когда я вышел и увидел, что произошло, я выпил две или три бутылки пива сразу. Но в сам момент, когда я сидел за рулем, я был трезв», - отметил Ишаев.

Молодой человек объяснил, что сесть за руль его заставила экстренная ситуация.

«Никто не мог меня довезти», - подчеркнул задержанный.

ДТП произошло в Пресненском районе Москвы накануне. Внук экс-губернатора Хабаровского края, находясь за рулем Porsche Panamera, врезался в два автомобиля на встречной полосе движения. Экспертиза показала, что молодой человек был пьян.